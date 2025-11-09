- Publicitate -
Bărbat în vârstă de 55 de ani, din Plopeni, dat dispărut

Luiza Toboc
Ion Cornel Nicolescu este căutat de poliție după ce, concubina acestuia a sesizat faptul că bărbatul  plecat de acasă  pe 8 noiembrie și nu s-a mai întors.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Plopeni au fost sesizați de către o femeie despre faptul că, concubinul acesteia, NICOLESCU ION CORNEL de 55 de ani, a plecat  în data de 8 noiembrie a.c., în mod voluntar de la domiciliul din comuna Dumbrăvești și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: aproximativ 160 cm înălțime, constituție atletică, aproximativ 50 de kilograme, ochi căprui, păr brunet.

La momentul plecării acesta purta o geacă de fâș de culoare albastru cu negru, pantaloni negri, fes de culoare deschisă și adidași de culoare negru cu alb.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la bărbatul în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

