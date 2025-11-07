Șoferi depistați cu 159 și 161 km/h pe DN1, în Prahova

În ciuda faptului că viteza excesivă este una dintre principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave, aceasta rămâne una dintre cele mai sancționate abateri rutiere.

Ieri, în Prahova, 20 de șoferi care circulau pe DN1 au fost amendați pentru încălcarea regimului legal de viteză. Doi dintre aceștia au fost depistați cu 159 respectiv 160 de km/h.

„Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat și desfășurat la data de 6 noiembrie a.c., o amplă acțiune de reducere a accidentelor rutiere grave pe Drumul Național 1 (E60), pe raza localităților Bănești și Băicoi.

Acțiunile rutiere au fost desfășurate în contextul unor accidente rutiere grave produse pe drumul național, în scopul conștientizării de către participanții la trafic a riscurilor la care se expun prin nerespectarea dispozițiilor legale incidente domeniului rutier.

Cu toate acestea, peste 20 de conducători auto au fost depistați cu o viteză peste limita legală admisă. Doi dintre conducătorii auto au fost depistați cu viteze mult peste limita legală – 159 km/h și 161 km/h. Față de aceștia a fost dispusă măsura sancționării și a reținerii permiselor de conducere pentru 120 de zile.

În cadrul acțiunii au fost aplicate peste 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 27.000 lei”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

De asemenea, un conducător auto a fost identificat la volanul unui autovehicul, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.