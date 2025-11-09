O nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă

Românii ar putea beneficia, începând cu anul 2026, de o nouă zi liberă legală. Aceasta ar urma să fie ziua începerii noului an școlar și ar urma să fie acordată la cerere.

Inițiativa legislativă a fost depusă recent în Senat. Aceasta prevede ca părinții să aibă dreptul, la cerere, la o zi liberă pentru a-și însoți copiii la festivitatea de început de an școlar.

Proiectul de lege a fost inițiat de un senator PSD. În motivarea acestuia, el a subliniat importanța emoțională și socială a primei zile de școală pentru copii și părinți. Ziua liberă ar trebui recuperată în termen de 30 de zile.

Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană este cel care a depus în Senat această inițiativă legislativă.

„Festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. De cele mai multe ori, emoţiile cele mai puternice le încearcă părinţii, deoarece ei îşi pun cele mai multe întrebări: «Se va acomoda oare copilul meu la grădiniţă/şcoală?», «Va plânge?», «Va vrea să stea fără mine?» sunt doar câteva din gândurile ce-i frământă pe părinţi.

(…) Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, se arată în expunerea de motive a proiectului, citat de Adevărul.

Deocamdată inițiativa se află în dezbatere în cadrul Senatului României.