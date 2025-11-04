Accident în Ploiești. Cinci persoane au ajuns la spital

Un accident s-a produs marți, 4 noiembrie 2025, în Ploiești, pe strada Ștrandului. Un autoturism a lovit un taxi în care se aflau cinci persoane. În urma coliziunii, șoferul de taxi și cei patru pasageri au fost transportați la spital.

„Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 4 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Ștrandului din municipiu.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din cercetările efectuate au constatat că un tânăr de 25 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Ștrandului din municipiu și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 58 de ani, care efectua transport de persoane în regim taxi.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 58 de ani și a altor 4 persoane, pasageri în autoturismul inscripționat taxi, care au fost transportați la unitatea medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Conducătorii autovehiculelor implicate au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.