Românul prins sub dărâmăturile Torre dei Conti a murit

Luni, 3 noiembrie 2025, o parte a Torre dei Conti, un turn medieval din centrul Romei, s-a prăbușit. Doi români au fost afectați de această prăbușire. Unul a fost rănit, iar celălalt a fost prins sub dărâmături.

Bărbatul prins sub dărâmături, în vârstă de 66 de ani, a fost scos după 11 ore de salvatorii italieni. Acesta se afla în stare gravă și a început deplasarea spre spital. Din păcate, cu toate eforturile depuse de salvatori, acesta a decedat în ambulanță, în drum spre spital.

La spital s-a încercat resuscitarea lui mai bine de oră dar nu a dat rezultate. Românul a fost declarat decedat.

La operațiune amplă de la Roma au venit și ministrul Culturii, primarul Romei, prefectul, precum și ambasadoarea României la Roma.

UPDATE