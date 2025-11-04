- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Românul prins sub dărâmăturile Torre dei Conti a murit

Corina Matei
Autor: Corina Matei
torre dei conti roma

Luni, 3 noiembrie 2025, o parte a Torre dei Conti, un turn medieval din centrul Romei, s-a prăbușit. Doi români au fost afectați de această prăbușire. Unul a fost rănit, iar celălalt a fost prins sub dărâmături.

- Publicitate -

Bărbatul prins sub dărâmături, în vârstă de 66 de ani, a fost scos după 11 ore de salvatorii italieni. Acesta se afla în stare gravă și a început deplasarea spre spital. Din păcate, cu toate eforturile depuse de salvatori, acesta a decedat în ambulanță, în drum spre spital.

La spital s-a încercat resuscitarea lui mai bine de oră dar nu a dat rezultate. Românul a fost declarat decedat.

- Publicitate -

La operațiune amplă de la Roma au venit și ministrul Culturii, primarul Romei, prefectul, precum și ambasadoarea României la Roma.

UPDATE

Cine a fost românul mort după prăbușirea Torre dei Conti din Roma

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -