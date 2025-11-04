Experiment: Cumpărăturile unei familii în supermaket vs piețele din Ploiești

De ani buni circulă teoria că piața e mai ieftină și mai sănătoasă, iar supermarketul e doar pentru comoditate. Așa că am făcut un experiment simplu: cât cheltuie o familie cu un copil pentru cumpărăturile de bază într-o săptămână dacă merge în piață, comparativ cu supermarketul.

- Publicitate -

Am plecat cu aceeași listă: cartofi, morcovi, ceapă, roșii, ardei, usturoi, castraveți, mere, pere, banane, ouă, telemea, lapte, fasole, ulei, mălai, varză, verdeață și țelină.

Prețurile în supermarketuri

La Kaufland, cartofii costă 2 lei kilogramul, morcovii 4 lei, ceapa 1,99 lei, iar roșiile 8,99 lei. Ardeiul kapia urcă la 11,99 lei, castraveții sunt 9,99 lei, iar verdeața 1,49 lei legătura.

- Publicitate -

Laptele se vinde cu 4,99 lei litrul, telemeaua cu 11,59 lei bucata, uleiul cu 9,55 lei, iar mălaiul cu 3,04 lei kilogramul.

La finalul bonului, totalul ajunge undeva la 150 de lei pe săptămână.

La Carrefour, prețurile urcă ușor. Morcovii costă 5 lei kilogramul, ceapa 3 lei, ardeiul kapia 13,99 lei, usturoiul 31 de lei, iar castraveții 12 lei.

- Publicitate -

Laptele ajunge la 7,79 lei litrul, telemeaua la 10,99 lei, iar ouăle la 12 lei cofrajul de 10 bucăți. Totalul pentru același coș se apropie de 160 de lei.

La Penny, unele produse sunt mai accesibile. Cartofii coboară la 1,49 lei kilogramul, morcovii la 2,20 lei, ceapa la 1,99 lei, iar castraveții la 7,99 lei.

Roșiile sunt 8,50 lei, varza 3 lei, iar verdeața 1,50 lei legătura. Laptele trece însă de 9,50 lei litrul, iar uleiul costă 8,20 lei. Chiar și așa, totalul rămâne în jur de 150 de lei.

- Publicitate -

Prețurile în piețele din Ploiești

Și acum vine partea interesantă: piețele.

În piețele ploieștene, inclusiv la Halele Centrale, prețurile variază destul de mult. Cartofii pornesc de la 2,5 lei și pot ajunge la 4 lei kilogramul, morcovii costă 5 lei/kilogram, iar ceapa între 2,5 și 3 lei/kilogram.

Ardeiul kapia costă 6 lei/kilogram, semnificativ mai puțin decât în supermarket, usturoiul se vinde cu 30–35 lei kilogramul, iar roșiile variază între 4 și 8 lei/kilogram.

- Publicitate -

Castraveții sunt între 6 și 8 lei/kilogram, iar varza între 3 și 4 lei./kilogram. Verdeața rămâne cea mai ieftină, fiind un leu legătura.

După o tură completă prin piață, totalul pentru același coș depășește 170–180 de lei.

Deși în calcule ne uităm la prețuri, fructele nu pot fi ignorate. În Kaufland, merele costă 6,49 lei kilogramul, perele 11,79 lei, iar bananele 7 lei.

- Publicitate -

La Carrefour, însă, merele urcă la 7 lei/kilogram, perele scad ușor la 8,79 lei/kilogram, iar bananele rămân la același preț de 7 lei.

În Penny, fructele sunt ceva mai accesibile: merele costă între 5,50 și 6 lei kilogramul, perele 7 lei, iar bananele tot 7 lei. În piață, merele se vând cu 5 lei kilogramul, însă perele pot urca până la 15 lei, în funcție de soi.

Prețurile pot varia, dar importanța lor nu. Merele, perele și bananele sunt surse esențiale de vitamine și energie pentru întreaga familie.

- Publicitate -

Indiferent dacă provin din piață sau de pe raftul unui supermarket, fructele ar trebui să fie nelipsite dintr-o dietă echilibrată și o viață sănătoasă.

La final, după ce treci pe la toate tarabele și tragi linie: coșul de piață sare, în medie, de 160–180 de lei pentru aceleași cumpărături săptămânale. Unele produse sunt într-adevăr mai ieftine și par „de la țară”, dar, per total, piața nu mai este demult varianta cea mai prietenoasă cu portofelul.

În final, adevărul e undeva la mijloc. Supermarketul câștigă la preț, piața câștigă la percepție și, uneori, la gust. În fond, fiecare alege ce contează mai mult: cifra de pe bon sau povestea din spatele produsului.

- Publicitate -

Notă: Produsele verificate în supermarketuri în cadrul documentării au fost din categoria mid-range (opțiune echilibrată calitate/preț).