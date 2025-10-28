Dan Bran, „tăticul”, se retrage din rândul jandarmilor prahoveni

Plutonierul adjutant-șef Dumitru Dan Bran, de la Gruparea Mobilă de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiești, a încheiat o carieră de 31 de ani în slujba oamenilor, fiind „cel mai vechi din curtea școlii“, potrivit spuselor IJJ Prahova. Prezent acolo unde a fost nevoie, în misiuni grele, în sprijinul colegilor sau al comunității, fidel unui angajament pe care, înainte de toate l-a semnat cu sufletul, Dan Bran este cel care a îndrumat generații de jandarmi tineri, cu mult calm, curaj și puterea exemplului. Astfel, și-a căpătat titulatura de „tăticul“, iar atitudinea sa protectoare de părinte le va lipsi multora dintre cei care l-au avut alături.

Chemarea către uniformă a simțit-o încă din copilărie. A crescut cu poveștile bunicului său, fost jandarm călare, care a luptat pe frontul celui de-al Doilea Război Mondial. Acel exemplu i-a rămas adânc întipărit în minte și suflet, iar drumul lui Bran Dumitru Dan părea trasat de la bun început.

Primii pași în această armă i-a făcut la începutul anilor ’90, ca soldat în termen

După finalizarea stagiului militar, a ales să rămână aproape de valorile care l-au format și s-a angajat la Ordine Publică.

În 2004, în urma unui examen riguros, cu o concurență serioasă, a intrat în corpul subofițerilor, marcând astfel începutul unei noi etape în cariera sa. În cei peste 30 de ani de activitate, a trecut rând pe rând prin toate etapele acestei unități, pe care a considerat-o ca „a doua casă“.

Anul acesta, când sunt aniversați 20 de ani de când Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab“ funcționează în actuala formă, ca unitate de sine stătătoare în subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Dan Bran s-a numărat printre cadrele militare premiate de către conducerea instituției pentru activitatea neînreruptă în cadrul unității, pentru loialitate și profesionalism.

A participat la numeroase și diverse misiuni, unele departe de casă și de familie, în condiții dificile

Asta fie că a fost vorba de deszăpeziri în mai multe județe, fie de intervenții în contextul pestei porcine ș.a. Iar acasă, soția și cei doi copii i-au fost alături, înțelegând și respectând sacrificiile impuse de uniformă.

„Pe Dan Bran îl găsim la intervenții inclusiv în timpul liber. În urmă cu ceva ani, a salvat o familie de bătrâni din Corlătești, vecinii săi de atunci, după ce locuința lor a fost cuprinsă de flăcări. Într-o altă împrejurare, a acordat primul ajutor unui vecin care își secționase palma cu un gater. „I-am pus un garou repede, iar partea tăiată am pus-o într-o pungă cu gheață. Din fericire, i s-a putut face reconstrucția”, își amintește colegul nostru.

Experiența adunată în teren a împărtășit-o și generațiilor tinere, în cadrul activităților preventiv-educative desfășurate în școli, cele despre care spune că îi vor lipsi enorm.

Pentru colegi, rămâne un model

Astăzi, când albumul profesional ajunge la ultima pagină, plutonierul adjutant-șef Bran Dumitru Dan se pregătește pentru un nou capitol al vieții sale: trecerea în rezervă, cu drept la pensie. O etapă meritată, după trei decenii de dedicare, empatie și profesionalism.

Pentru colegi, rămâne un model. Pentru tineri, o lecție vie despre ce înseamnă să porți uniforma cu onoare. Pentru toți, Dan Bran va rămâne mereu colegul cu suflet mare.

Îi dorim ani mulți, plini de liniște, sănătate și bucurii, alături de cei dragi!”, a transmis IJJ Prahova.