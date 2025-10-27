Înșelătorie pe Whatsapp în numele CERT.RO

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, pe pagina de Facebook, cu privire la o campanie de înșelătorie care se desfășoară pe Whatsapp, în numele CERT.RO.

„Atenție la mesajele false care folosesc numele CERT-RO!

Ați primit pe WhatsApp un mesaj de la „Departamentul de Resurse Umane CERT.RO”, care vă promite câștiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri?

Este o tentativă de fraudă prin apeluri false în numele unor inatituții sau autorități – o înșelătorie digitală prin care atacatorii se folosesc de identitatea fostului CERT-RO pentru a vă fura datele personale și financiare.

După ce utilizatorii adaugă în agendă numărul indicat, urmează mesaje prin care li se cer informații confidențiale, li se trimit linkuri către pagini false sau solicitări de coduri de autentificare.

Recomandări:

Nu adăugați și nu interacționați cu numere necunoscute.

Nu accesați linkuri și nu introduceți coduri primite prin SMS/OTP.

Verificați mereu informațiile doar pe canalele oficiale.

Activați autentificarea în doi pași (2FA) și folosiți parole unice.

Raportați mesajul apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro și blocați expeditorul.

Fiți vigilenți! Nicio instituție publică nu vă va contacta pe WhatsApp pentru oferte de câștiguri rapide. Siguranța digitală începe cu un singur gest: atenția”, avertizează DNSC.