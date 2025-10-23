Doi prahoveni au luat credite folosind datele altor persoane

Doi tineri de 19 ani, din comuna Cocorăştii Colţ, sunt cercetați penal pentru înșelăciune. Aceștia au convins 19 persoane să le furnizeze datele cu caracter personal, în numele cărora au contractat credite.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 31 ianuarie – 6 octombrie a.c., aceștia s-ar fi recomandat, în mod mincinos, a fi reprezentanți ai unor instituții financiare nebancare și ar fi indus în eroare 19 persoane.

Victimele au fost contactate telefonic sau prin intermediul unei aplicații de mesagerie, iar escrocii i-ar fi convins că pot accesa și contracta credite avantajoase.

Tinerii și-au determinat astfel victimele să își transmită datele personale și documentele necesare pentru contractarea unui credit.

Datele respective ar fi fost utilizate, ulterior, de cei doi, în vederea solicitării unor credite, în numele respectivelor persoane, pe platformele unor instituții financiare nebancare, unele solicitări fiind soluționate pozitiv, prin încheierea de contracte de credit.

Prejudiciul total, cauzat astfel, este de aproximativ 60.000 de lei.

”În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor terminale mobile, unități de stocare externe, unități desktop și 23.700 de lei. La finalizarea perchezițiilor, au fost puse în aplicare două mandate de aducere, cele două persoane fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, în vederea audierii” au transmis polițiștii.

Cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore.