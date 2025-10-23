Percheziții în Prahova la o rețea de spălare a banilor și delapidare

În această dimineață, polițiștii au descins la mai multe adrese din Prahova și din alte județe, într-un dosar penal care vizează infracțiunile de spălare a banilor și delapidare.

- Publicitate -

Potrivit unui comunicat al Poliției, mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei.

Astfel, au fost folosite mai multe societăți comerciale, administrate de aceleași persoane, având ca scop disimularea provenienței fondurilor obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat de aproximativ 175.300.000 de lei.

- Publicitate -

”Din cercetări a reieșit faptul că suma inițială ar fi fost transferată în aceeași zi, prin mișcări rapide și nejustificate în conturile a două societăți comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea și disimularea originii fondurilor, iar ulterior, în baza unor contracte fictive s-ar fi realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial” se arată în comunicatul oficial.

Una dinte firme ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile, în valoare totală de peste 85.500.000 de lei.

Rețeaua era formată din persoane cu domiciliul în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și în județul Vâlcea.