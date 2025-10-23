Amenzi pentru transportatorii de persoane și marfă la Ploiești

Polițiștii locali din Ploiești au efectuat, joi, o serie de controale la operatorii care efectuează transport de marfă și transport de persoane cu microbuze sau autobuze. Pe timpul controlului, 75 de conducători auto au fost sancționați contravențional, amenzile fiind în valoare de 65.500 de lei.

- Publicitate -

Transport de marfă cu autovehicule având masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t, în zonele restricționate, fără a deține autorizație de circulație sau vignetă sau transport de persoane cu microbuze sau autobuze fără autorizație eliberată de municipalitate. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile constatate de polițiștii locali în timpul controalelor.

„Echipajele de polițiști locali au acționat în zona străzilor Bulevardul București, Găgeni, Șoseaua Vestului, Ștrandului, Gheorghe Grigore Cantacuzino și Depoului.

- Publicitate -

În urma verificărilor efectuate în cazul celor 134 de conducători auto opriți pentru control, 75 au fost sancționați contravențional, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 65.500 lei”, a anunțat Poliția Locală Ploiești.

Nereguli depistate în timpul controlului