Sancțiunile aplicate de polițiști în Prahova, în urma unei ample acțiuni

Miercuri, 22 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au desfășurat o amplă acțiune pe raza comunelor Filipeștii de Pădure, Filipeștii de Târg și Măgureni. Aceasta a avut ca scop creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, verificarea respectării legislației rutiere, a regimului silvic, precum și a normelor privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor.

Activitățile au fost organizate în sistem integrat, cu participarea polițiștilor din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale, economic, arme, explozivi și substanțe periculoase, siguranță școlară și prevenirea criminalității. De asemenea, acțiunea a beneficiat de sprijinul lucrătorilor Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiești.

Au fost organizate filtre rutiere și acțiuni pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză, în principalele zone identificate cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere. În urma controalelor în trafic, polițiștii rutieri au aplicat peste 80 de sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile legale privind circulația pe drumurile publice, precum și 2 sancțiuni pentru lipsa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA).

Totodată, au fost aplicate aproximativ 10 sancțiuni pentru nerespectarea dispozițiilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și pentru neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii economici.

În domeniul silvic, polițiștii specializați din cadrul inspectoratului au efectuat verificări la doi operatori economici, dispunând confiscarea cantității de material lemnos care făcea obiectul unor încălcări ale prevederilor legale.

„Prin aceste activități, polițiștii prahoveni continuă demersurile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor ilegale, precum și consolidarea parteneriatului cu cetățenii. Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reafirmă angajamentul de a acționa permanent, cu profesionalism și responsabilitate, în sprijinul comunității și al respectării legii”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.