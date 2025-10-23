Magistrații își reiau activitatea după ce CCR a respins reforma pensiilor

Magistrații din mai multe județe din țară își reiau activitatea după ce Curtea Constituțională a respins pachetul de legi pentru reforma pensiilor speciale. Blocajul din Justiție se încheie iar Judecătoria Ploiești a lansat public un punct de vedere prin care cere Guvernului şi Parlamentului „să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti”.

- Publicitate -

Instanţe din mai multe judeţe, precum Alba, Vâlcea, Prahova, anunţă că renunţă la protestele declanşate la finalul lunii august, după ce actul normativ care schimbă condiţiile de pensionare a magistraţilor a fost declarat neconstituţional.

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Ploieşti, care miercuri a decis reluarea activităţii, cere puterii legislative şi executive să „înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti”.

- Publicitate -

Judecătorii ploieşteni transmit „solicitarea fermă adresată puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”.

Aceştia cer „ferm” ca orice proiect de lege privind statutul magistraţilor să fie adoptat numai în urma unei consultări cu aceştia.