Accident rutier în Găgeni. Un motociclist a ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc miercuri, 22 octombrie 2025, în localitatea Găgeni, pe DJ 102. Un autoturism a lovit o motocicletă. În urma imactului motociclistul a ajuns la spital cu vătămări corporale.

„La data de 22 octombrie 2025, în jurul orei 15.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 102, în localitatea Găgeni, județul Prahova.

Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a constatat că un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani, care circula pe direcția Păulești–Plopeni ar fi acroșat o motocicletă pe condusă de un bărbat de 24 de ani.

În urma impactului, conducătorul motocicletei a fost proiectat în afara părții carosabile, suferind vătămări corporale. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.