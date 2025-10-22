Amenzi de 74.000 de lei în urma acţiunilor poliției în Prahova

Marți, 21 octombrie 2025, polițiștii prahoveni au desfășurat ample acțiuni în tot județul pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și asigurarea unui climat de ordine și liniște publică. Cu această ocazie, au fost aplicate 150 de sancțiuni contravenționale în valoare de 74.000 de lei. În plus, au fost reținute cinci permise de conducere și trei certificate de înmatriculare.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au acționat în cursul zilei de ieri, 21 octombrie 2025, pe întreg teritoriul județului, în special în municipiile Ploiești și Câmpina dar și în localitățile Păulești, Urlați, Valea Călugărească, precum și pe principalele artere rutiere naționale, respectiv DN1, DN1A, DN1B și DN72, desfășurând activități de prevenire, control și informare pentru creșterea siguranței cetățenilor.

Scopul principal al acestor activități a fost creșterea gradului de siguranță rutieră și asigurarea unui climat de ordine și liniște publică, prin descurajarea comportamentelor de risc și a faptelor antisociale, nu prin aplicarea de sancțiuni, ci prin prevenție, responsabilizare și dialog cu cetățenii.

În cadrul acestor activități, polițiștii au acționat cu efective mărite, legitimând peste 200 de persoane și controlând aproximativ 170 de autovehicule.

Totodată, au fost efectuate 100 de testări cu aparatele etilotest și drugtest, pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate aproximativ 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 74.000 de lei, dintre care cele mai multe pentru abaterile pietonilor (aproximativ 50), nerespectarea limitelor legale de viteză (40)

De asemenea, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale conform Legii nr. 61/1991, privind normele de conviețuire socială și ordinea publică.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 5 permise de conducere și au retras 3 certificate de înmatriculare.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova subliniază faptul că scopul acestor acțiuni nu este sancționarea cetățenilor, ci crearea unui mediu sigur și civilizat pentru întreaga comunitate. Polițiștii prahoveni acționează constant pentru protejarea vieții, a bunurilor și a mediului, urmărind prin toate activitățile lor educarea preventivă și consolidarea încrederii reciproce între cetățeni și poliție.

„Prin prezența noastră în teren, vrem să oferim protecție, sprijin și încredere fiecărui cetățean.

Vom continua să fim aproape de cetățeni, cu aceeași dorință de a construi, zi de zi, un mediu sigur pentru toți locuitorii județului Prahova”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.