Accident rutier la Potigrafu. Un bărbat a ajuns la spital

Vineri, 17 octombrie 2025, s-a produs un accident rutier, pe DN1, la Potrigrafu. O şoferiţă, în timp ce executa un viraj la stânga, a lovit un autoturism care circula pe sensul opus. În urma accidentului, bărbatul a fost transportat la spital.

„La data de 17 octombrie 2025, în jurul orei 08:00 polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN1, în zona localității Potigrafu.

Din verificările efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că o femeie de 32 de ani, care conducea un autoturism pe direcția București – Ploiești, ar fi pătruns pe banda de stocaj cu intenția de a efectua virajul la stânga către DJ 101E, și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 45 de ani, care circula pe sensul de deplasare Ploiești – Brașov.

În urma impactului, conducătorul celui de-al doilea autoturism a suferit vătămări corporale fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, acestora le-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanţii IPJ Prahova.