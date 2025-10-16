- Publicitate -
Rafinăriile Rusiei amână lucrările de întreținere

Corina Matei
Serghei Țiviliov
Rafinăriile de petrol din Rusia vor amâna lucrările planificate de întreținere, potrivit declarațiilor făcute joi, 16 octombrie 2025, de ministrul rus al Energiei, Serghei Țiviliov, potrivit Reuters. Decizia a fost luată pentru a asigura populația cu necesarul de combustibil, deoarece Rusia se confruntă cu o scădere a aprovizionării cu combustibil după ce Ucraina a atacat rafinăriile rusești.

În luna septembrie 2025, autorităţile de la Moscova au impus o interdicţie parţială asupra exporturilor de motorină şi au prelungit, până la sfârşitul anului, interdicţia de export la benzină, care se aplică tuturor exportatorilor.

„Următoarele măsuri suplimentare sunt implementate în prezent: ajustarea regulilor de desfăşurare a tranzacţiilor la bursă pentru a preveni creşterea speculativă a preţurilor la combustibili pe segmentul angro; coordonarea logisticii şi accelerarea livrărilor de combustibil către toate regiunile, precum şi pentru nevoile producătorilor agricoli”, a mai precizat Serghei Țiviliov.

