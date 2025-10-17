Prețurile legumelor pentru murături în piețele din Ploiești

Toamna a început cu miros de murături în gospodăriile ploieștenilor, dar și cu prețuri deloc mici la tarabele din piețe. Un reporter al Observatorului Prahovean a făcut un tur prin piețele orașului pentru a vedea cât îi costă, în 2025, pe ploieșteni să-și umple borcanele și butoaiele cu murături.

- Publicitate -

Piața Aurora Vest

La Aurora Vest, tarabele sunt bine aprovizionate, iar prețurile, destul de echilibrate.

Castraveții pentru murături costă 10 lei/kilogram, gogoșarii au același preț, iar varza se vinde la prețuri cuprinse între 3 și 3,5 lei/kilogram.

- Publicitate -

Gogonelele costă undeva între 5 și 6 lei/kilogram, iar morcovii 6 lei/kilogram. Conopida, însă, lipsea aproape complet. Până la ora prânzului, doar o puțini comercianți mai aveau pe tarabă.

Piața Mihai Bravu

Aici, atmosfera este mai degrabă de început sau de sfârșit de zi: doar două tarabe deschise, cu foarte puțină marfă.

Castraveții se vând cu 10 lei/kilogram, varza cu 3,5 lei/kilogram, iar morcovii cu 5 lei/kilogram.

- Publicitate -

Gogoșarii și conopida nu se găsesc deloc, semn că piața Mihai Bravu ar fi printre cele mai slab aprovizionate din oraș în această perioadă.

Piața Hale Centrale

În zona centrală, fiind cea mai mare piață din Ploiești, este de așteptat ca prețurile să varieze mai mult, în funcție de tarabă și de calitatea legumelor.

Un kilogram de castraveți se vinde la prețuri cuprinse între 7 și 10 lei, iar gogoșarii între 5 și 6,99 lei/kilogram. Gogonelele pornesc de la 4 lei/kg, cele mici și ajung la 6 lei/kilogram, în timp ce varza costă între 2 și 3 lei/kilogram.

- Publicitate -

Pentru conopidă, tarabele afișează prețuri de 2, 4 sau 5 lei/kilogram, iar morcovii costă între 3 și 5 lei/kilogram, în funcție de mărime.

La capitolul „diverse”, mai putem găsi varză roșie cu 4 lei/kilogram și țelină la 5 lei/kilogram.

Piața Nord – cea mai scumpă din oraș

Cine merge la cumpărături în Piața Nord ar trebui să se pregătească de prețuri mai mari, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți.

- Publicitate -

Conform articolelor anterioare publicate de Observatorul Prahovean, Piața Nord este, constant, cea mai scumpă piață din Ploiești, iar verificarea făcută în aceste zile confirmă din nou acest lucru.

Gogoșarii se vând la prețuri cuprinse între 10 și 12 lei/kilogram, castraveții între 9 și 12 lei/kilogram, iar gogonelele între 5 și 7 lei/kilogram.

Conopida are prețuri între 5 și 8 lei/kilogram, varza pentru murat costă între 3 și 5 lei/kilogram, cea roșie între 4 și 5 lei/kilogram, iar morcovii costă 5 lei/kilogram.

- Publicitate -

Diferențele de preț între piețele din Ploiești rămân semnificative, în funcție de zonă și de ofertă. Piața Nord continuă să fie cea mai scumpă, în timp ce la Aurora Vest și la Hale Centrale ploieștenii pot găsi legume mai accesibile pentru murături.