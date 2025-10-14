- Publicitate -
Accident în Ploiești, intersecția Lupeni cu Democrației

Corina Matei
Autor: Corina Matei
accident lupeni democratiei

Un accident a avut loc marți, 14 octombrie 2025, în Ploiești, pe strada Democrației, la intersecție cu strada Lupeni. Din primele informații, în urma accidentului, care a avut loc între două autoturisme. Două persoane au ajuns la spital.

UPDATE, ora 16:00:

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 14 octombrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Democrației și Lupeni.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat de 75 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Lupeni și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 63 de ani, pe strada Democrației.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 63 de ani și a unei femei de 61 de ani, pasageră într-unul dintre vehicule, care au fost preluați de un echipaj al ambulanței și transportați la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Intersecția dintre strada Democrației cu strada Lupeni este una considerată periculoasă, în primul rând din cauza faptului că este nesemaforizată.

Intersecția este semnalizată doar cu un indicator de „Stop”, iar lipsa unui semafor contribuie la riscul crescut de coliziuni, mai ales când șoferii nu acordă prioritate.

Revenim cu detalii.

