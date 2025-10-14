O mașină a luat foc pe A3, în zona Bărcănești

Un autoturism care se deplasa în această după amiază pe A3 București-Ploiești a luat foc în zona localității Bărcănești.

La bordul acesteia se aflau patru persoane care au reușit să salveze.

„Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, ambele din cadrul Detașamentului 2 Ploiești.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la un autoturism aflat pe sensul Ploiești-București. Din fericire, nu sunt înregistrate victime”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

UPDATE: Incendiul a fost lichidat (ora 14,20). Cauza probabilă de incendiu a fost stabilită ca fiind efectul termic al curentului electric (cablu lectric defect).