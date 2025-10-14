Incendiu la Mănești. Un bărbat a murit

Un incendiu a izbucnit într-o locuință, în dimineața zilei de 14 octombrie 2025, la Mănești, satul Băltița. În incendiu a murit un bărbat de 73 de ani, trupul acestuia, carbonizat, fiind găsit de pompierii prahoveni în interiorul locuinței. Cauza probabilă a incendiului a fost aprinderea cauzată de scrumul unei țigări.

„Pompierii militari prahoveni au intervenit în această dimineață pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuință din comuna Mănești, satul Băltița.

Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare si un echipaj SMURD. În sprijinul colegilor noștri a acționat și o ambulanță SAJ Prahova, cu medic.

Incendiul s-a manifestat in interiorul unei camere, la materiale textile și mobilier, pe o suprafață de aproximativ 10 mp. Din nefericire, pompierii au gasit în interior trupul carbonizat al unui bărbat de 73 ani.

La finalizarea intervenției, pompierii au stabilit drept cauză probabilă de incendiu fumatul (scrum căzut pe materiale textile), cumulat cu observarea târzie a incendiului.

Este a doua victimă, în decurs de două zile, în incendii ce au la bază fumatul în interiorul locuinței. Reamintim că ieri, în municipiul Câmpina, un alt barbat și-a pierdut viața în împrejurări similare.

În acest context, rugăm cetățenii să respecte recomandările noastre:

nu aruncați resturile de țigări la întâmplare;

nu lăsați țigările aprinse nesupravegheate;

nu adormiți cu țigara aprinsă!

Sunați imediat la 112 dacă observați un început de incendiu”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.