- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Incendiu la Mănești. Un bărbat a murit

Corina Matei
Autor: Corina Matei
pompier
Foto cu caracter ilustrativ

Un incendiu a izbucnit într-o locuință, în dimineața zilei de 14 octombrie 2025, la Mănești, satul Băltița. În incendiu a murit un bărbat de 73 de ani, trupul acestuia, carbonizat, fiind găsit de pompierii prahoveni în interiorul locuinței. Cauza probabilă a incendiului a fost aprinderea cauzată de scrumul unei țigări.

- Publicitate -

„Pompierii militari prahoveni au intervenit în această dimineață pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuință din comuna Mănești, satul Băltița.

Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare si un echipaj SMURD. În sprijinul colegilor noștri a acționat și o ambulanță SAJ Prahova, cu medic.

- Publicitate -

Incendiul s-a manifestat in interiorul unei camere, la materiale textile și mobilier, pe o suprafață de aproximativ 10 mp. Din nefericire, pompierii au gasit în interior trupul carbonizat al unui bărbat de 73 ani.

La finalizarea intervenției, pompierii au stabilit drept cauză probabilă de incendiu fumatul (scrum căzut pe materiale textile), cumulat cu observarea târzie a incendiului.

Este a doua victimă, în decurs de două zile, în incendii ce au la bază fumatul în interiorul locuinței. Reamintim că ieri, în municipiul Câmpina, un alt barbat și-a pierdut viața în împrejurări similare.

- Publicitate -

În acest context, rugăm cetățenii să respecte recomandările noastre:

  • nu aruncați resturile de țigări la întâmplare;
  • nu lăsați țigările aprinse nesupravegheate;
  • nu adormiți cu țigara aprinsă!

Sunați imediat la 112 dacă observați un început de incendiu”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Strada surpată din Slănic, blocată cu bolovani: „Nu este sigură”

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Pe 25 aprilie 2024, la primele ore ale dimineții,...

Brățări electronice cu alertă la frontieră. Legea a fost promulgată

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Președintele Nicușor Dan a promulgat luni, 13 octombrie, legea...

Trump și Zelenski se vor întâlni vineri la Washington

Corina Matei Corina Matei -
Luni, 13 octombrie 2025, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a...
- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -