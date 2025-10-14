O polițistă din Prahova a salvat viața unui bebeluș

Violeta, o polițistă din Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din IPJ Prahova, a salvat viața unui bebeluș.

Întâmplarea s-a petrecut în seara zilei de 6 octombrie, când polițista a fost trezită din somn de câinele său.

„Era puțin după ora 23:00. Dormeam, când câinele meu, Nero, a început să latre și să mă trezească. Parcă voia să-mi spună că cineva are nevoie de ajutor pe casa scării. Am sărit din pat, în pijamale, desculță, și am fugit pe scări. Acolo, am auzit țipetele disperate ale unor părinți – unul își ținea în brațe copilul, iar celălalt suna la 112. Copilul lor, un bebeluș de doar o lună, nu mai respira. Mămica, cu ochii în lacrimi și vocea frântă de teamă, mi l-a pus în brațe și a strigat: ‘Vă rog, ajutați-mi copilul!’

Bebelușul se înecase cu sirop, iar fiecare secundă părea o eternitate. Părinții erau în pragul disperării, iar în jur – nicio altă ușă deschisă. Doar eu, desculță, pe scări, cu un suflet mic în palme.

Mi-am păstrat calmul, am aplicat manevrele de salvare și nu mi-am pierdut nicio clipă credința că își va reveni. După câteva clipe care au părut o veșnicie, copilul a început să respire din nou. Am stat cu el până a ajuns echipajul SMURD.

L-am vizitat ulterior la spital, iar în urma investigațiilor medicale, bebelușul este perfect sănătos” este mărturia salvatoarei postată pe pagina de Facebook a Poliției Române.

Aceasta a mărturisit că întâmplarea a fost o lecție de viață: ”Despre cât de prețioasă e fiecare secundă, despre cum reacționăm în momentele critice, și despre credință mai presus de frică”