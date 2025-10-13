Ploieștiul a prins culoare cu Artown NOW – LIVE

Eveniment

Incendiu la Câmpina. O persoană se află în stop cardio-respirator

Corina Matei
Corina Matei
autospeciala pompieri
Foto cu caracter ilustrativ

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de luni, 13 octombrie 2025, la o locuință din Câmpina, pe strada Maramureș. Pompierii prahoveni au intervenit la fața locului și, din nefericire, au extras o victimă din interior, un bărbat de 80 de ani. Acesta se află în stop cardio-respirator.

UPDATE:Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de colegii noștri, medicul sosit la locul evenimentului a fost nevoit să constate decesul victimei”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

„Pompierii militari prahoveni au intervenit, în urmă cu puțin timp, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuință din municipiul Câmpina, pe strada Maramureș.

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Câmpina, acționând în total 2 autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj de prim ajutor SMURD.

Incendiul a afectat o locuință pe o suprafață de aproximativ 50 mp și, din nefericire, pompierii au extras din interior o victimă. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 80 ani, aflat in stop cardio-respirator. I se aplică manevre de resuscitare. Incendiul este lichidat, cauza probabilă de incendiu urmând să fie stabilită”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

