Accident la Valea Târsei. Doi tineri au ajuns la spital

Intervenție de urgență sâmbătă, 12 octombrie, la Valea Târsei, după ce un autoturism, cu doi pasageri la bord, și o motocicletă, cu alți doi ocupanți, s-au ciocnit. Echipajele ISU Prahova acționează pentru acordarea primului ajutor și prevenirea unui posibil incendiu. Victimele se află în stare de conștiență.

- Publicitate -

Pompierii militari prahoveni au intervenit, în urmă cu puțin timp, pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și pentru acordarea primului ajutor calificat în cazul producerii unui accident rutier pe raza localității Valea Târsei.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Comarnic și un echipaj de prim ajutor SMURD de la Detașamentul Câmpina.

- Publicitate -

În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism, cu 2 ocupanți la bord, și o motocicletă, cu alți 2 ocupanți. În urma coliziunii, au rezultat două victime, fiind vorba despre ocupanții motocicletei, doi tineri în vârstă de 19 și, respectiv, 17 ani, care au suferit diverse traumatisme.

Victimele, aflate în stare de conștiență, au fost asistate la fața locului și, ulterior, au fost transportate la spital pentru a primi îngrijirile de care au nevoie.