- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident la Valea Târsei. Doi tineri au ajuns la spital

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
isu
ISU PH - foto cu caracter ilustrativ

Intervenție de urgență sâmbătă, 12 octombrie, la Valea Târsei, după ce un autoturism, cu doi pasageri  la bord, și o motocicletă, cu alți doi ocupanți, s-au ciocnit. Echipajele ISU Prahova acționează pentru acordarea primului ajutor și prevenirea unui posibil incendiu. Victimele se află în stare de conștiență.

- Publicitate -

Pompierii militari prahoveni au intervenit, în urmă cu puțin timp, pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și pentru acordarea primului ajutor calificat în cazul producerii unui accident rutier pe raza localității Valea Târsei.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Comarnic și un echipaj de prim ajutor SMURD de la Detașamentul Câmpina.

- Publicitate -

În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism, cu 2 ocupanți la bord, și o motocicletă, cu alți 2 ocupanți. În urma coliziunii, au rezultat două victime, fiind vorba despre ocupanții motocicletei, doi tineri în vârstă de 19 și, respectiv, 17 ani, care au suferit diverse traumatisme.

Victimele, aflate în stare de conștiență, au fost asistate la fața locului și, ulterior, au fost transportate la spital pentru a primi îngrijirile de care au nevoie.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Ce riști dacă nu plătești întreținerea. „M-am trezit cu penalități de 0,2%/zi”

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Una dintre frecventele probleme de la bloc o reprezintă...

Primării din Prahova, fără bani de hârtie. „O să aducem dero de acasă”

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Cheltuielile primăriilor au fost limitate, la nivel național, în...

Topul celor mai ieftini furnizori de energie

Marius Nica Marius Nica -
Față de 1 iulie, când a expirat plafonarea tarifelor...
- Publicitate -

Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

Eugenia Popovici Eugenia Popovici -
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -