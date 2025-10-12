Piața din Câmpina, închisă pentru dezinfecție și dezinsecție

Piața Centrală din Câmpina este închisă pe 12 și 13 octombrie pentru curățenie generală, mai exact acțiuni de dezinfecție și dezinsecție.

„În zilele de duminică, 12 octombrie și luni, 13 octombrie 2025, Piața Centrală Câmpina este închisă pentru desfășurarea unor lucrări de curățenie generală, dezinfectie și dezinsecție – acțiuni absolut necesare pentru asigurarea unui mediu curat și sigur pentru comercianți și cumpărători.

În această dimineață, împreună cu doamna administrator public, am fost la fața locului pentru a verifica situația și pentru a ne asigura că toate măsurile sunt bine pregătite. Mulțumim utilizatorilor Pieței Centrale pentru înțelegere și colaborare! Ne dorim o piață curată, sigură și primitoare pentru toți câmpinenii”, a transmis primarul municipiului, Irina Nistor.