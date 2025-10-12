- Publicitate -
„Școala Altfel” cu excursii în Dubai. Ce spune Ministerul Educației

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
elevi in curtea scolii
Foto cu caracter ilustrativ

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna Verde” au un scop educativ nu recreativ și nu trebuie să implice nicio cheltuială din partea părinților. Este mesajul Ministerului Educației, după ce tot mai multe școli organizează excursii costisitoare, unele în străinătate

„Săptămâna „Școala Altfel” nu este o săptămână de vacanță, este o săptămână de activități didactice. E greu să ne imaginăm că este necesară o excursie în străinătate pentru a aborda o temă din programa școlară pe care poți să o abordezi foarte bine în România”, este mesajul Ministerului.

Potrivit ziare.com, mai mulți părinți din Cluj s-au plâns Inspectoratului Școlar că programul „Școala Altfel” a ajuns să îi coste mult, după ce unele unități de învățământ au fost de acord, de exemplu, cu excursii în străinătate.

„Pentru că interesul școlar al copiilor este de a-și continua studiile în străinătate și sunt foarte interesați să viziteze universități din străinătate, au mai fost organizate excursii în acest scop și în Italia”, a declarat Camelia Moldovan, Director Adjunct Colegiul „Emil Racoviţă”.

„Se întâmplă următorul lucru: În unitățile de învățământ există parteneriate nelalocul lor cu anumite agenții de turism. Am fost informat de părinți despre diverse situații, inclusiv despre organizarea unor excursii în Dubai sau în Las Vegas, cu costuri de 3.000-6.000 de euro, per elev”, a spus Șustag Zeno, fondatorul unei comunități online de elevi și părinți.

