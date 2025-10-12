Italia limitează temperatura din locuințe la 19 grade

Începând cu sezonul rece 2025, Italia va impune reguli privind încălzirea locuințelor. Cei care depășesc temperatura de 19 grade Celsius riscă amenzi între 500 și 3 000 de euro, informează autoritățile italiene.

Guvernul spune că măsura este necesară pentru a reduce consumul de energie și pentru a limita dependența de gazul importat.

Restricțiile nu vizează doar populația, ci și instituțiile publice. În clădirile guvernamentale, termostatul nu trebuie să urce peste temperatura de 19 grade.

Programul face parte din „Operazione Termostato”, un plan național de economisire a energiei și de reducere a emisiilor de carbon.

Specialiștii atrag, însă, atenția că verificarea temperaturii în fiecare locuință va fi dificilă și costisitoare.

Guvernul italian susține că fiecare grad sub 20 poate reduce consumul de energie cu până la 10%.

Totodată, însă, frigul va fi greu de suportat pentru vârstnici și familiile cu copii mici, dar autoritățile promit compensații pentru categoriile vulnerabile.