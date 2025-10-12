Cinci mașini avariate de un șofer azi-noapte, pe Republicii

Cinci mașini parcate au fost avariate în noaptea de 11 octombrie 2025, pe Bulevardul Republicii din Ploiești, la ora 23:15. Din fericire au fost doar pagube materiale.

Potrivit informațiilor de la fața locului, un tânăr de 24 de ani, în timp ce se deplasa pe Bulevardul Republicii din Ploiești, a pierdut controlul volanului și a acroșat cinci mașini, care se aflau parcate.

În urma testărilor efectuate ulterior comiterii accidentului, s-a demonstrat că tânărul nu consumase nici alcool, nici substanțe stupefiante. În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.

Potrivit martorilor, tânărul se deplasa cu viteză excesivă înainte să comită accidentul.