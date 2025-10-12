- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Cinci mașini avariate de un șofer azi-noapte, pe Republicii

Corina Matei
Autor: Corina Matei
masini avariate republicii

Cinci mașini parcate au fost avariate în noaptea de 11 octombrie 2025, pe Bulevardul Republicii din Ploiești, la ora 23:15. Din fericire au fost doar pagube materiale.

- Publicitate -

Potrivit informațiilor de la fața locului, un tânăr de 24 de ani, în timp ce se deplasa pe Bulevardul Republicii din Ploiești, a pierdut controlul volanului și a acroșat cinci mașini, care se aflau parcate.

În urma testărilor efectuate ulterior comiterii accidentului, s-a demonstrat că tânărul nu consumase nici alcool, nici substanțe stupefiante. În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.

- Publicitate -

Potrivit martorilor, tânărul se deplasa cu viteză excesivă înainte să comită accidentul.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Beznă dimineața pe străzile Ploieștiului. Oamenii sunt nemulțumiți

Corina Matei Corina Matei -
Iluminatul public joacă feste ploieștenilor în această perioadă și,...

Proiect: Permis AM1 pentru trotinete electrice și biciclete

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Numărul mare de accidente în care au fost implicate...

Cum va fi vremea în Prahova. Temperaturi de 20 de grade la Ploiești

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo...
- Publicitate -

Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

Eugenia Popovici Eugenia Popovici -
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -