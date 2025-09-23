Noi imagini cu incendiul din Ploiești. Ard deșeuri ilegale

Un incendiu major de vegetație uscată și deșeuri menajere în Ploiești a izbucnit, în această după-amiază, pe strada Tânărul Muncitor. Fumul se vede de la câțiva kilometri.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri pentru protejarea caselor din proximitatea focarului.

”Se acționează de pe mai multe laturi, inclusiv de pe strada Atelierului, astfel încât incendiul să nu se mai propage și să fie protejate zonele locuite. Nu sunt raportate victime” au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Reporterul Observatorul PRahovean a transmis imagini de la locul incendiului:

În zonă sunt depozitate ilegal deșeuri menajere și din construcții: