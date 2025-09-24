Cum rezolvă Primăria Câmpina problema parcărilor

Aidoma altor orașe, și municipiul Câmpina este sufocat de mașini din cauza numărului insuficient de locuri de parcare, ceea ce duce la nemulțumire în rândul șoferilor din cauza parcărilor neregulamentare și a blocajelor apărute în trafic. Administrația locală caută soluții pentru rezolvarea problemei, motiv pentru care autoritățile au recurs inclusiv la consultarea cetățenilor. Aceștia au primit chestionare prin intermediul cărora să își expună opinia cu privire la alocarea locurilor de parcare.

Între timp, prin acțiunile Poliției Locale Câmpina, de pe domeniul public au fost ridicate 74 de autovehicule abandonate, a precizat primarul Irina Nistor.

În ceea ce privește problema parcărilor, autoritățile câmpinene au precizat că „procesul de reglementare a unor astfel de spații publice și de reședință are rolul de a eficientiza utilizarea spațiilor de parcare disponibile și de a crea un cadru organizat și echitabil pentru alocarea acestora”.

„Pentru parcările de reședință este esențială consultarea asociațiilor de proprietari din municipiu, motiv pentru care a fost transmis un chestionar ce va fundamenta analiza necesară stabilirii priorităților și identificării celor mai potrivite soluții.

Reprezentanții asociațiilor de proprietari sunt rugați să colecteze opiniile locatarilor prin completarea chestionarului”, a transmis, în urmă cu ceva vreme, Primăria Câmpina care, la acest moment, centralizează părerile cetățenilor.

Practic, șoferii au avut de răspuns la întrebarea: „Ce tip de parcare considerați oportună în cazul parcărilor de reședință? Variantele de răspuns au fost:

alocarea unui loc de parcare individual cu plată, în baza unei licitații

alocarea unui loc de parcare, cu plată, pe principiul „primul venit, primul servit”

alocarea a unui drept de parcare în baza unui abonament valabil în zona de reședință a proprietarului mașinii, în anumite intervale orare

nu mă interesează

După centralizarea răspunsurilor, la nivel de municipalitate se va lua o decizie cu privire la varianta aleasă prin care să fie eficientizată utilizarea spațiilor de parcare disponibile.