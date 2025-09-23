Ioana și Maria, fetele din Dițești, locul I la țiteră, în Ucraina

Ioana Carolina și Maria Alexandra Bucur, cele două copile extrem de talentate și vorbărețe, din Dițești, care iubesc echipa FC Petrolul și care au oferit momente emoționante pe scena de la „Românii au talent”, au făcut încă o figură senzațională la Festivalul internațional de muzică populară „În grădina cu flori multe”, desfășurat la Cernăuți, în Ucraina, și organizat de Centrul Bucovinean de Artă. (VIDEO la finalul textului) 23

Surorile au moștenit de la mamă urechea muzicală, iar de la tată au împrumutat pasiunea pentru țiteră și pentru echipa „lupilor galbeni”, primul contact cu stadionul „Ilie Oană” fiind când fetele aveau nici trei ani.

După competiția „Românii au talent”, care le-a făcut celebre în întreaga țară, Ioana și Maria au repetat figura senzațională și la Cernăuți, în Ucraina.

Micuțele au luat trei locuri I, deși au participat la acest festival online. Tatăl acestora ne-a mărturisit că a preferat această variantă de teama războiului.

„Festivalul trebuia să aibă loc în luna iunie, exact atunci când capitala Ucrainei, Kiev, a fost ținta unui atac rusesc de proporții, desfășurat cu rachete și drone, care a provocat moartea și rănirea mai multor persoane.

Chiar dacă a fost amânat pentru data de 7 septembrie, vă mărturisesc că mi-a fost teamă să îmi duc fetițele fizic în Ucraina, motiv pentru care participarea lor a fost una online”, a spus Iamandi Bucur.

Asta nu le-a oprit, însă, pe cele două fetițe minune să impresioneze din nou juriul extrem de exigent. Ioana și Maria, pregătite de Ofelia Hărănguș, o interpretă de muzică populară din Câmpina, au obținut locul I atât la secțiunea solist vocal, cât și la duet, dar și la instrument. La această ultimă categorie au ales, evident, țitera și piesa „Sârbă îndrăcită”.

Chiar dacă au fost aproximativ 200 de concurenți participanți, din Ucraina, România și Republica Moldova, micuțele din Dițești s-au făcut imediat remarcate.

Din nou au reușit să creeze momente cu totul neașteptate, fiind apreciate atât pentru timbrul vocal și îndemânarea cu care au cântat la țiteră, cât și pentru naturalețea și sinceritatea de care au dat dovadă la secțiunea de interpretare.