Zilier bătut de cel care l-a angajat în gospodărie, la Filipeștii de Pădure

Un bărbat de 23 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost bătut de cel care l-a angajat pentru a-l ajuta în gospodărie.
Agresiunea s-a petrecut în satul Mărgineni din comuna Filipeștii de Pădure. Victima a sunat la 112.
”Din verificările efectuate, a reieșit faptul că apelantul, un bărbat în vârstă de 43 de ani, l-ar fi ajutat timp de câteva zile la activități lucrative pe un alt bărbat din aceeași localitate.
În urma unor neînțelegeri, acesta din urmă l-ar fi agresat fizic, provocându-i mai multe leziuni. La fața locului a intervenit un echipaj al ambulanței, care i-a acordat victimei îngrijiri medicale, aceasta fiind ulterior transportată la spital” au transmis reprezentanți IPJ Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean.
Victima a refuzat emiterea unui ordin provizoriu de protecție, însă a depus plângere penală.
Suspectul este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de „Lovirea sau alte violențe”.
posibil un adept al pildelor lui solomon din vechiul testament care a aplicat ad litteram faptul ca daca il bati cu toiagul scapi sufletul victimei din imparatia mortii. sau varianta cea mai probabila, atat poate omul, avand vreo problema debilitanta la nivelul bostanului