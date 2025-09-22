Zilier bătut de cel care l-a angajat în gospodărie, la Filipeștii de Pădure

Un bărbat de 23 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost bătut de cel care l-a angajat pentru a-l ajuta în gospodărie.

Agresiunea s-a petrecut în satul Mărgineni din comuna Filipeștii de Pădure. Victima a sunat la 112.

”Din verificările efectuate, a reieșit faptul că apelantul, un bărbat în vârstă de 43 de ani, l-ar fi ajutat timp de câteva zile la activități lucrative pe un alt bărbat din aceeași localitate.

În urma unor neînțelegeri, acesta din urmă l-ar fi agresat fizic, provocându-i mai multe leziuni. La fața locului a intervenit un echipaj al ambulanței, care i-a acordat victimei îngrijiri medicale, aceasta fiind ulterior transportată la spital” au transmis reprezentanți IPJ Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean.

Victima a refuzat emiterea unui ordin provizoriu de protecție, însă a depus plângere penală.

Suspectul este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de „Lovirea sau alte violențe”.