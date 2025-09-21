Pisici otrăvite în Ploiești. ”Cum să faci așa ceva?!”

Mai multe pisici au fost ucise de persoane necunoscute în zona cartierului Enăchiță Văcărescu din Ploiești.

O cititoare ne-a sesizat că, în ultima lună, cel puțin zece animale au fost otrăvite.

”Eu aveam grijă de două pisici, pe care le-am găsit moarte, prin otrăvire. Ce fel de om este cel care face așa ceva?” a fost mesajul său.

Observatorul Prahovean a sesizat Poliția Animalelor Prahova.

Potrivit legislației în vigoare se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani fapte precum uciderea sau schingiuirea animalelor, cu intenţie.

Vom reveni cu detalii.