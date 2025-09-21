Zilele transportului public din Ploiești. Programul de azi

În acest weekend la Ploiești au loc Zilele Transportului Public. Evenimentul și-a deschis porțile ieri dimineață, la ora 10.00, la depoul de la Podu Înalt.
Intrarea este liberă, iar curioșii vor putea descoperi evoluția transportului public din Ploiești, printr-o expoziție care reunește vehicule istorice – autobuzul Ikarus 280 (#2185), troleibuzele Rocar 312E (#5205), Neoplan N6121 (#5911), precum și alte 11 vehicule ce se află astăzi în parcul activ al TCE.
Programul de astăzi
- 10:00 – Redeschiderea expoziției
- 10:00 – 18:00 – Expoziția vehiculelor istorice și modern
- 12:00 – 16:00 – Curse speciale cu vehicule istoric
- Pe tot parcursul zilei – Tombola TCE, treasure hunt pentru copii și tururi ghidate
- 18:00 – Închiderea oficială a evenimentului
Vehicule expuse:
- ROCAR 312E – #5205
- NEOPLAN N6121 – #5911
- SOLARIS TROLLINO 12S – #5944
- IKARUS 280 – #2185
- ISUZU 22 MD B – #3008
- KAROSA B931 – #2295
- MAN SL222 – #3036
- MAN SL223 – #3048
- BMC Probus 215-SCB – #3104
- MAN NG312 – #3123
- MAN NG313 – #3124
- Euro Bus City Bus Diamond- #3151
- SOR NS 12 Electric – #4001
- SOR EBN 9,5 Electric – #4010