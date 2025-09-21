- Publicitate -
sursa foto: Facebook TransPloiesti

Zilele transportului public din Ploiești. Programul de azi

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

În acest weekend la Ploiești au loc Zilele Transportului Public. Evenimentul și-a deschis porțile ieri dimineață, la ora 10.00, la depoul de la Podu Înalt.

- Publicitate -

Intrarea este liberă, iar curioșii vor putea descoperi evoluția transportului public din Ploiești, printr-o expoziție care reunește vehicule istorice – autobuzul Ikarus 280 (#2185), troleibuzele Rocar 312E (#5205), Neoplan N6121 (#5911), precum și alte 11 vehicule ce se află astăzi în parcul activ al TCE.

Programul de astăzi

  • 10:00 – Redeschiderea expoziției
  • 10:00 – 18:00 – Expoziția vehiculelor istorice și modern
  • 12:00 – 16:00 – Curse speciale cu vehicule istoric
  • Pe tot parcursul zilei – Tombola TCE, treasure hunt pentru copii și tururi ghidate
  • 18:00 – Închiderea oficială a evenimentului

Vehicule expuse:

  • ROCAR 312E – #5205
  • NEOPLAN N6121 – #5911
  • SOLARIS TROLLINO 12S – #5944
  • IKARUS 280 – #2185
  • ISUZU 22 MD B – #3008
  • KAROSA B931 – #2295
  • MAN SL222 – #3036
  • MAN SL223 – #3048
  • BMC Probus 215-SCB – #3104
  • MAN NG312 – #3123
  • MAN NG313 – #3124
  • Euro Bus City Bus Diamond- #3151
  • SOR NS 12 Electric – #4001
  • SOR EBN 9,5 Electric – #4010

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

1
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

3
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

1
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
Exclusiv

Mihnea Bunghez creează artă și vinde emoție prin tablourile sale

0
Povestea artistului Mihnea Bunghez este, de fapt, povestea unui...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Maia Morgenstern, spectacol în are liber, gratuit, la Ploiești

0
Astăzi, pe Bulevardul Castanilor din Ploiești, are loc ultima...
Sănătate

Începe sezonul de gripă. Când se recomandă începerea vaccinării

0
Odată cu sosirea toamnei și începerea anului școlar, revine,...
Internațional

„Conducerea antisocială” pedepsită de Codul Rutier în Grecia

0
Sâmbătă, 13 septembrie 2025, a intrat în vigoare noul...
IT&C

Cum te ferești de țepele telefonice care îți oferă bani

0
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...
Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

1
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Pensii exportate în străinătate din Prahova pe baza certificatului de viață

Roxana Tănase -
Peste 2.000 de pensionari prahoveni primesc pensia în străinătate...

Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice

Luiza Toboc -
Parlamentarii propun ca șoferii care au obținut permisul de...

Deschidere parțială pe A0: Când se va circula între DN1A și DN1

Ștefan Vlăsceanu -
Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură anunță circulația rutieră pe A0,...

Incendiu în curtea fostei rafinării Astra din Ploiești

Marius Nica -
Un incendiu a izbucnit astăzi, în jurul prânzului, pe...
- Publicitate -

Expoziție și tur ghidat la depoul de Troleibuze Ploiești

Marius Nica -
Primăria Municipiului Ploiești, alături de Asociația TransPloiesti și TCE...

Un bărbat cercetat pentru violență în familie s-a sinucis în pădure, la Dumbrăvești

Marius Nica -
Polițiștii din Plopeni au descoperit vineri, 19 septembrie, cadavrul...

Vreme caldă. Estimările meteorologilor pentru octombrie

Ștefan Vlăsceanu -
Sfârșitul lunii septembrie aduce vreme mai caldă decât în...

Pilotul ploieștean Sebastian Dan, aur mondial la acrobații cu avionul

Corina Matei -
Sebastian Dan, pilotul Aeroclubului României, Aeroclubul Teritorial Gheorghe Bănciulescu...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean