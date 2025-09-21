Zilele transportului public din Ploiești. Programul de azi

În acest weekend la Ploiești au loc Zilele Transportului Public. Evenimentul și-a deschis porțile ieri dimineață, la ora 10.00, la depoul de la Podu Înalt.

Intrarea este liberă, iar curioșii vor putea descoperi evoluția transportului public din Ploiești, printr-o expoziție care reunește vehicule istorice – autobuzul Ikarus 280 (#2185), troleibuzele Rocar 312E (#5205), Neoplan N6121 (#5911), precum și alte 11 vehicule ce se află astăzi în parcul activ al TCE.

Programul de astăzi

10:00 – Redeschiderea expoziției

10:00 – 18:00 – Expoziția vehiculelor istorice și modern

12:00 – 16:00 – Curse speciale cu vehicule istoric

Pe tot parcursul zilei – Tombola TCE, treasure hunt pentru copii și tururi ghidate

18:00 – Închiderea oficială a evenimentului

Vehicule expuse: