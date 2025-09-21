Turiști în pantofi, salvați de jandarmi din zona Vârful Omu

După 9 ore de căutări, jandarmii montani brașoveni au reușit sâmbătă să salveze doi turiști rătăciți în Bucegi. Aceștia erau îmbrăcați și încălțați necorespunzător.

O intervenție dificilă a avut loc noaptea trecută în Munții Bucegi, acolo unde doi turişti, nepregătiți pentru traseu și surprinși de ceața densă, au rămas blocați în zona Valea Gaura – Vârful Omu.

Jandarmii montani au obligația de a interveni pentru salvarea oricărei persoane aflate în pericol, însă, din păcate, lipsa unui echipament minimal a turiștilor îngreunează deseori misiunile și le pune viața în pericol.

Așa s-a întâmplat și în acest caz: cei doi plecaseră pe munte în pantofi, fără echipament adecvat sau lanterne. Pentru a rezista frigului, au alergat în jurul unui stâlp de marcaj, sperând să se încălzească până la sosirea echipajului.

După ore de căutări pe o vreme neprielnică și pe o ceață densă, jandarmii au reușit să-i găsească. Cei doi erau epuizați. Cu sprijinul jandarmilor și al echipamentelor oferite, au reușit să coboare în siguranță după aproape 15 ore petrecute pe munte.

Astfel de cazuri, din păcate frecvente, arată cât de importantă este pregătirea corectă înaintea unei drumeții montane și respectarea regulilor de siguranță se arată în postarea Jandarmeriei Române.