Expoziție și tur ghidat la depoul de Troleibuze Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, alături de Asociația TransPloiesti și TCE Ploiești, organizează în acest weekend, 20–21 septembrie 2025, un eveniment în premieră.

Astfel, la Depoul de Troleibuze din Str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 283, vor fi organizate o serie de activități dedicate transportului public, în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității.

Ce evenimente vor avea loc

Expoziție de autobuze și troleibuze – de la vehicule de epocă până la cele moderne.

Troleul ROCAR și Neoplanul recondiționate, alături de clasicul Ikarus, gata să fie admirate.

Curse speciale pentru public – din oră în oră, între 12:00 și 16:00 în ambele zile.

Tururi ghidate în depou – sâmbătă și duminică, de la orele 11:00, 13:00 și 15:00.

O zonă de food, treasure Hunt pentru copii, tombolă cu premii și alte surprize.

Intrarea este liberă.

”Vă așteptăm cu drag să transformăm aceste două zile într-o adevărată sărbătoare a mobilității urbane la Ploiești!” este mesajul organizatorilor.