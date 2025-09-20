- Publicitate -
Un bărbat cercetat pentru violență în familie s-a sinucis în pădure, la Dumbrăvești

Polițiștii din Plopeni au descoperit vineri, 19 septembrie, cadavrul unui bărbat într-un autoturism parcat pe marginea unui drum forestier din localitatea Dumbrăvești.

Acesta prezenta o plagă în zona încheieturii membrului superior stâng, ceea ce indică ipoteza unei sinucideri.

Echipajul medical solicitat la fața locului a constatat decesul persoanei, cadavrul fiind transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova pentru efectuarea necropsiei.

Victima a fost identificată în persoana unui bărbat de 41 de ani, din municipiul Ploiești. Pe numele acestuia era întocmit un dosar penal pentru violență în familie, amenințare și distrugere, instrumentat de polițiștii Secției nr. 2 Poliție.

Din acest motiv, pe 17 septembrie, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

”Această măsură a fost dispusă în regim de urgență, cu scopul de a asigura siguranța celor implicați și de a limita riscul producerii unor noi acte de violență„  au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

