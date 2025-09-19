Amendă usturătoare în cazul cățelului abandonat la Valea Călugărească

Marți, 16 septembrie 2025, Observatorul Prahovean publica imagini cu momentul în care un bărbat abandonează un cățel în satul Dirvari, comuna Valea Călugărească. Polițiștii prahoveni au acționat rapid astfel că, într-un timp foarte scurt făptașul a fost identificat, ca fiind un bărbat din comuna Dumbrava. Acesta a fost sancționat, conform legii, cu amendă în valoare de 10.000 de lei.

„În urma apariției în spațiul public a unui material video difuzat de mass-media locală, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova s-au sesizat din oficiu și au demarat de îndată verificări pentru identificarea persoanei care a abandonat un câine.

În urma activităților specifice desfășurate, a fost identificat conducătorul autoturismului implicat, un bărbat de 25 de ani, din comuna Dumbravă.

Față de acesta a fost luată măsura sancționării contravenționale cu amendă în cuantum de 10.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, prin structurile sale de specialitate, reafirmă angajamentul de a acționa ferm pentru prevenirea și combaterea faptelor care aduc atingere bunăstării și protecției animalelor, reamintind totodată că abandonul reprezintă un act de cruzime sancționat de legislația în vigoare”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Reamintim faptul că legislația pentru protecția animalelor a fost înăsprită. Conform Legii 138/2022, „abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului” se pedepsește cu amendă contravențională cuprinsă între 3.000 de lei și 12.000 de lei.

Suma de 10.000 de lei se apropie de maximul legal prevăzut pentru această infracțiune.