- Publicitate -

Amendă usturătoare în cazul cățelului abandonat la Valea Călugărească

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Lasă un comentariu

Marți, 16 septembrie 2025, Observatorul Prahovean publica imagini cu momentul în care un bărbat abandonează un cățel în satul Dirvari, comuna Valea Călugărească. Polițiștii prahoveni au acționat rapid astfel că, într-un timp foarte scurt făptașul a fost identificat, ca fiind un bărbat din comuna Dumbrava. Acesta a fost sancționat, conform legii, cu amendă în valoare de 10.000 de lei.

- Publicitate -

În urma apariției în spațiul public a unui material video difuzat de mass-media locală, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova s-au sesizat din oficiu și au demarat de îndată verificări pentru identificarea persoanei care a abandonat un câine.

În urma activităților specifice desfășurate, a fost identificat conducătorul autoturismului implicat, un bărbat de 25 de ani, din comuna Dumbravă.

Față de acesta a fost luată măsura sancționării contravenționale cu amendă în cuantum de 10.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată.

Eveniment

Ceremonie militară astăzi la Crucea Caraiman

Ministerul Apărării Naționale organizează o ceremonie militară și religioasă vineri, la ora 12.00, la Crucea Eroilor români din Primul Război Mondial de pe Muntele...
- Publicitate -

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, prin structurile sale de specialitate, reafirmă angajamentul de a acționa ferm pentru prevenirea și combaterea faptelor care aduc atingere bunăstării și protecției animalelor, reamintind totodată că abandonul reprezintă un act de cruzime sancționat de legislația în vigoare”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Reamintim faptul că legislația pentru protecția animalelor a fost înăsprită. Conform Legii 138/2022, „abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului” se pedepsește cu amendă contravențională cuprinsă între 3.000 de lei și 12.000 de lei.

Suma de 10.000 de lei se apropie de maximul legal prevăzut pentru această infracțiune.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

0
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

0
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
Exclusiv

Mihnea Bunghez creează artă și vinde emoție prin tablourile sale

0
Povestea artistului Mihnea Bunghez este, de fapt, povestea unui...
Exclusiv

Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești

11
Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Scandal în Consiliul Local Ploiești. Tonsciuc, scos din AGA de la TCE

0
Ședința de astăzi a Consiliului Local Ploiești nu a...
Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

0
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

0
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Eveniment

Apa nu va mai fi furnizată, la Valea Călugărească, de către Jovila

0
Operatorul de apă Jovila Construct SRL va mai opera...
Eveniment

Turist francez, grav rănit, după ce a căzut într-o râpă în Bucegi

0
Un tânăr din Franța, în vârstă de 24 de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Apa nu va mai fi furnizată, la Valea Călugărească, de către Jovila

Luiza Toboc -
Operatorul de apă Jovila Construct SRL va mai opera...

Turist francez, grav rănit, după ce a căzut într-o râpă în Bucegi

Ștefan Vlăsceanu -
Un tânăr din Franța, în vârstă de 24 de...

A murit Florin Marin, fost antrenor la Petrolul Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Federația Română de Fotbal a anunțat decesul lui Florin...

45 de ani de la înființarea Teatrului Equinox, la Ploiești

Corina Matei -
Pe 21 septembrie 2025 se împlinesc 45 de ani...
- Publicitate -

Ceremonie militară astăzi la Crucea Caraiman

Ștefan Vlăsceanu -
Ministerul Apărării Naționale organizează o ceremonie militară și religioasă...

Client surprins în timp ce fură banii de TIPS de la Crazy Bubble

Ștefan Vlăsceanu -
O cameră de supraveghere a surprins momentul în care...

Modificări în circulația autobuzelor în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Rutele mai multor trasee TCE Ploiești vor fi modificate...

A fost prins piromanul care a incendiat două mașini în Ploiești

Marius Nica -
Polițiștii l-au prins pe piromanul care a incendiat, noaptea...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean