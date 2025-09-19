A murit Florin Marin, fost antrenor la Petrolul Ploiești

Federația Română de Fotbal a anunțat decesul lui Florin Marin, fost antrenor al mai multor echipe din țară, printre care și Petrolul Ploiești.

- Publicitate -

„Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin.

Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră. Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă.

Născut la data de 19 mai 1953 în București, a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu.

Administrație Cum ar putea fi amenajat Dâmbu Reabilitarea străzilor, realizarea de trotuare și de piste de biciclete, precum și reconfigurarea spațiului urban sunt doar câteva dintre propunerile pentru amenajarea zonei aferente...

- Publicitate -

În primul eșalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naționalei U21.

Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga 2, a fost antrenor principal la Echipa Națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă. Dumnezeu să-l odihnească!”, au transmis reprezentanții FRF.