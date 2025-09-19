Pe 21 septembrie 2025 se împlinesc 45 de ani de la înființarea Teatrului Equinox, la Ploiești, de către regizorul Mihai Vasile. Fenomenul Equinox, chiar și după anihilarea lui, a fost continuat de Centrul Dramatic Mythos, care formează tineri dezvăluindu-le arta teatrală și dezvoltându-le laturile sensibile și creative.

- Publicitate -

Luni, 22 septembrie, de la ora 17:00, are loc sărbătorirea a 45 de ani de la nașterea acestui fenomen, la Palatul Culturii din Ploiești, la subsol, locul unde Centrul Dramatic Mythos își desfășoară activitatea în prezent.

Sub îndrumarea neobosită a lui Mihai Vasile, timp de 45 de ani, spiritul Equinox a fost transmis generațiilor care au trecut pragul sălilor unde s-a desfășurat activitatea acestui teatru. Luni, 22 septembrie, alături de Mihai Vasile vor fi la Ploiești, în mica sală care a mai rămas Centrului Dramatic Mythos, regizorul Cătălin Apostol și dr. în filozofie, Dragoș Grigorescu, doi oameni asupra cărora Equinox și-a pus puternic amprenta.

Alături de aceștia, cei prezenți la eveniment vor avea ocazia să se bucure și de compania lui Ioan Mihai Cochinescu, scriitor, prof. dr. în estetică, regizor de film și artist fotograf.

Eveniment Ceremonie militară astăzi la Crucea Caraiman Ministerul Apărării Naționale organizează o ceremonie militară și religioasă vineri, la ora 12.00, la Crucea Eroilor români din Primul Război Mondial de pe Muntele...

- Publicitate -

„Centrul Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion” – CENTRUL DRAMATIC MYTHOS vă invită luni, 22 septembrie 2025, ora 17, în sala de spectacole, la aniversarea a 45 de ani de la fondarea Teatrului Equinox Ploiești, de către regizorul MIHAI VASILE, continuat apoi de către Centrul Dramatic Mythos.

Se împlinesc la echinocțiul de toamnă 45 de ani de la începutul unei aventuri teatrale unice în România, mai ales prin cele două mari proiecte: TEATRUL MITOLOGIEI ROMÂNEȘTI și TEATRUL POEZIEI. Aceste proiecte au adus în fața a zeci de mii de spectatori din țară sau din Europa sute de spectacole. S-au scris cronici, articole și eseuri, s-au susținut teze de licență sau de doctorat bazate pe temele, ideile și rezolvările artistice ale unora dintre aceste spectacole.

Invitații regizorului Mihai Vasile sunt personalități culturale remarcabile:

- Publicitate -

– Ioan Mihai Cochinescu, scriitor, prof. dr. în estetică, regizor de film, artist fotograf;

– Dragoș Grigorescu, lector univ. dr. în filozofie și psihologia educației;

– Cătălin Apostol, regizor de film, publicist.

Eveniment Apa nu va mai fi furnizată, la Valea Călugărească, de către Jovila Operatorul de apă Jovila Construct SRL va mai opera doar 90 de zile în comuna Valea Călugărească, respectivul contract de furnizare a serviciilor fiind...

- Publicitate -

În deschiderea manifestării va fi proiectat eseul cinematografic realizat de Mihai Vasile – „Lungul drum al întoarcerii în mit” – cazul celui mai jucat spectacol de teatru de gest, „Meșterul Manole”, parte a proiectului Teatrul mitologiei românești”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții Centrului Județean de Cultură Prahova.

Astfel, la echinocțiul de toamnă, în sala de la subsolul Palatului Culturii a Centrului Dramatic Mythos, singura care le-a mai rămas după reducerea spațiului de către Consiliul Județean Prahova, va avea loc aniversarea a 45 de ani de existență a spiritului Equinox, indiferent de forma sa.

Sunt invitați toți cei care iubesc teatrul, arta și vor să fie parte, chiar și pentru scurtă vreme, a fenomenului Equinox, prin Centrul Dramatic Mythos.