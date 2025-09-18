Păcălit cu 95.000 lei de prieteni. Au vrut să piardă urma banilor în Ploiești

Trei tineri din București au fost reținuți de polițiști după ce și-au păcălit un prieten cu 95.000 de lei. Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni, în timpul unui concediu litoralul românesc.

Știind că are în cont o sumă mare de bani, cei trei au pus la punct planul de pe urma căruia au beneficiat de aproape 20.000 de euro (95.000 lei)

Unul dintre cei trei i-a sustras cardul bancar și l-a înrolat în aplicația de plată a propriului telefon. Așa ar fi reușit, în urma a 44 de tranzacții, să scoată din cont 95.000 de lei.

După ce s-au întors din vacanță, cei trei suspecți, care locuiesc în București, s-au dus până la Ploiești pentru a continua să scoată bani de pe card. Ei s-au gândit că în acest fel ar putea să-și piardă urma și că prietenul lor nu i-ar bănui.

Într-un final, după ce păgubitul a văzut că îi lipsesc atât de mulți bani din cont, a mers la poliție pentru a raporta totul.

Anchetatorii au pus cap la cap informațiile și probele și așa au ajuns la concluzia că suspecții ar fi chiar prietenii păgubitului. Cei trei au fost duși la audieri, apoi au fost reținuți pentru 24 de ore, potrivit digi24.ro.