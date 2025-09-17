Cățel abandonat în Valea Călugărească. Ce riscă făptașul?

Marți, 16 septembrie 2025, în satul Dirvari din comuna Valea Călugărească, un cățel a fost abandonat pe o stradă, în jurul orei 23:00. Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere.

Vezi la finalul textului VIDEO cu momentul abandonului.

În acestea se vede cum un individ oprește mașina și dă jos din aceasta un cățel, care se gudura pe lângă el. Fără nicio urmă de regret, individul se urcă înapoi în mașină și pleacă, lăsând cățelul pe stradă, dezorientat.

Din fericire, incidentul a fost filmat de o cameră de supraveghere montată în zonă. Locuitorii din Dirvari s-au sesizat și au trimis imaginile video la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, departamentul de Protecția Animalelor.

Conform Legii 138/2022, „abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului” se pedepsește cu amendă contravențională cuprinsă între 3.000 de lei și 12.000 de lei.

Cazul a fost distribuit de locuitorii din Valea Călugărească și pe rețelele de socializare, dovadă a indignării care i-a cuprins:

„Aseară în jurul orei 23, un domn care nu avea somn, s-a gândit să scoată cățelul la plimbare. Drumul pt cățel a fost doar dus. Așa se poartă, îi abandonăm ca pe gunoi. Dar stai liniștit, ai fost filmat și ți se va face plângere pt abandon!!! Cățelul a fost abandonat de acest gunoi în zona sat Dirvari, Com.Valea Călugărească!!!”, a scris o cititoare.

Polițiștii prahoveni, sesizați de cititoare, i-au dat acesteia asigurări că au început cercetările în acest caz.