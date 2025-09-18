Viața în Cartierul Nord: ce merge bine și ce trebuie schimbat

Cartierul Nord din Ploiești este o zonă în continuă dezvoltare, unde viața de zi cu zi are atât plusuri, cât și minusuri. Existența școlilor, grădinițelor, parcurilor și magazinelor face cartierul atractiv pentru familii, dar nu lipsesc nici aspectele care dau bătăi de cap locuitorilor: trotuarele, spațiile verzi și parcările.

În ceea ce privește starea drumurilor, situația este una bună. Carosabilul a fost reparat, gropile dispărând în mare parte, astfel că șoseaua este în prezent sigură pentru circulația autoturismelor.

Nu același lucru se poate spune însă despre trotuare. Asfaltul este surpat în mai multe zone ale cartierului, cum ar fi pe strada Cameliei, aleea Cătinei și strada Laurilor, ceea ce face ca siguranța locuitorilor să fie pusă în pericol, mai ales pentru cei care folosesc bicicletele si trotinetele ca mijloc de deplasare.

Cartierul se bucură de numeroase locuri de joacă, lucru mai puțin întâlnit în alte zone ale orașului.

Deși nu toate sunt în cea mai bună stare, există câteva parcuri unde copiii și părinții își pot petrece timpul în siguranță și să dispună de toate facilitățile, și anume: Parcul Nord, cel de lângă Mc Donald’s, Parcul Eroilor și Parcul Meșteșugăresc.

Spațiile verzi dintre blocuri, deși există, nu sunt întreținute corespunzător. Iarba este crescută, iar locatarii nu se pot bucura cu adevărat de aceste zone, problemă întâlnită și în vara acestui an, atunci când spațiile verzi din acest cartier au fost denumite „jungle”.

Problema lipsei locurilor de parcare este una dintre cele mai apăsătoare, iar acest lucru este acutizat de ploieștenii care dețin mai multe mașini.

Pe strada Cameliei, de exemplu, mașinile sunt parcate atât de înghesuit încât șoferii urcă cu două roți pe trotuar, punând pietonii în pericol, mai ales că există și o ieșire de bloc chiar în acel punct.

Blocurile sunt în mare parte vechi, construite înainte de 1990, și ar avea nevoie de modernizări, însă cartierul compensează prin infrastructura educațională și comercială.

Aici funcționează școli apreciate precum „Școala Gimnazială Grigore Moisil” și „Școala Gimnazială Henri Mathias Berthlot”, dar și grădinițe cu program prelungit, printre care „Raza de Soare”, „Dumbrava Minunată” și „Licurici”, ceea ce aduce un plus cartierului.

Chiar dacă este una dintre cele mai scumpe piețe din Ploiești, piața nord reprezintă un avantaj pentru ploieștenii acestui cartier, aflați în căutarea unei alternative pentru supermarketurile din zonă.

Un punct forte al cartierului îl reprezintă piața imobiliară. Nordul rămâne unul dintre cele mai accesibile cartiere din Ploiești.

Chiriile pentru apartamentele cu două camere variază între 250 și 480 de euro, iar prețurile de vânzare pornesc de la 36.000 de euro și pot ajunge până la 70.000, în funcție de suprafață, zonă și starea locuinței.

Un exemplu concret, preluat de pe un site de imobiliare, este un apartament de 50 mp pe strada Cameliei, care este scos la vânzare cu 48.900 de euro. Prețurile sunt vizibil mai mici decât în zona centrală a orașului, ceea ce face cartierul atractiv pentru cei care caută locuințe mai accesibile.

Cartierul Nord are atuuri evidente, de la infrastructura educațională și comercială până la prețurile mai bune la locuințe. Rămân însă detalii ce fac diferența, și anume trotuarele, spațiile verzi și, pe alocuri, parcările, unde ar fi loc de mai bine.

