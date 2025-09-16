- Publicitate -

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată

Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de tentativă de lovitură de stat, potrivit digi24.ro.

Este vorba de dosarul deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în timp ce veneau înspre București.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

În același dosar au fost trimiși în judecată și Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra, dar și alți 20 de mercenari.

Totodată, în același dosar a mai fost trimis în judecată Eugen Sechilă, unul dintre apropiații lui Georgescu cu viziuni legionare. El este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

