Restricții de circulație în Prahova, de luni, 15 septembrie

Din 15 septembrie, în Prahova, vor fi instituite restricții de circulație ca urmare a executării unor lucrări de reparații la poduri situate pe drumurile naționale. Lucrările vizează înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, iar pe durata acestora traficul rutier va fi restricționat și dirijat conform semnalizării temporare instituite în zonă.

Pe perioada derulării lucrărilor, traficul va fi restricționat temporar.

Potrivit IPJ Prahova, începând cu data de 15 septembrie, pe raza județului Prahova vor fi instituite restricții de circulație ca urmare a executării unor lucrări de reparații la poduri situate pe drumurile naționale:-

Ora 10:30 – Podul peste râul Teleajen, DN 1B, km 11+295.

Ora 12:30 – Podul peste râul Prahova, DN 1, km 94+345.

Lucrările vizează înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, iar pe durata acestora traficul rutier va fi restricționat și dirijat conform semnalizării temporare instituite în zonă.

Recomandăm conducătorilor auto:

să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și semnalizarea temporară,

să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum,

să păstreze o distanță de siguranță corespunzătoare,

să ia în considerare utilizarea rutelor alternative pentru evitarea aglomerației.

Polițiștii prahoveni vor acționa pentru fluidizarea circulației și pentru prevenirea oricăror incidente rutiere pe perioada desfășurării lucrărilor.