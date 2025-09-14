Guvernul vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază

Guvernul a anunțat că, începând cu 1 octombrie, nu va mai fi prelungită plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Practic, încetarea plafonării ar putea aduce scumpiri la unele dintre produsele vitale pentru populație.

Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază de la 1 octombrie a fost luată de coaliție, a precizat purtătoarea de cuvânt al Guvernulului Ioana Ene Dogioiu, citată de digi24.ro.

„Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare.

Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților.

Săptămâna viitoare premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Grindeanu a precizat că că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că în coaliţie nu s-a discutat despre această măsură, iar PSD nu poate fi de acord.

„România are nevoie de stimularea investițiilor, de idei care să aducă un plus în economie și speranță pentru viitor, nu de experimente și austeritate pe seama celor mulți. Tocmai de aceea, joi am lansat Planul economic al PSD – un program de relansare prin investiții, locuri de muncă și șanse pentru tineri.

Avem nevoie de politici publice care să crească economia și nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit”, a scris Sorin Grindeanu, pe Fcebook.

Inițial, plafonarea a fost stabilită pentru o perioadă limitată

În contextul menținerii inflației ridicate și a dificultăților economice, Guvernul Marcel Ciolacu a prelungit această măsură de mai multe ori. Ultima prelungire aprobată până în 30 iunie a fost extinsă până la data de 30 septembrie 2025.

Printre produsele cu adaos plafonat sunt incluse laptele, făina, mălaiul, uleiul de floarea soarelui, ouăle, cartofii albi, zahărul, brânza telemea de vacă vrac, untul, smântâna, dar și numeroase legume și fructe.