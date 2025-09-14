- Publicitate -
Accident pe DN1A, la Boldești Scăeni. Trafic dirijat de polițiști

Un motociclist în vârstă de 44 de ani a fost rănit în urma producerii unui accident pe DN1A, în localitatea Boldești Scăeni. Traficul rutier în zonă este dirijat, la această oră, de către  polițiștii rutieri.

În accident au fost implicate un motociclu și un autoturism care se deplasa pe DN 1A, din direcția Brașov către Ploiești

Echipajele s-au deplasat de urgență la fața locului, iar, din primele verificări, a reieșit că un bărbat de 53 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula pe DN 1A, din direcția Brașov către Ploiești, ar fi intrat în coliziune cu un motociclu condus de un bărbat de 44 de ani.

În urma impactului, motociclistul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Traficul rutier în zonă este dirijat de polițiștii rutieri.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

