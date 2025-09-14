Ziua Pompierilor, în parcarea Prahova Value Centre

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, cu ocazia Zilei Pompierilor din România, a fost organizată o expoziție în parcarea Prahova Value Centre din Ploiești. Cei care au trecut pe acolo, sau cei veniți special pentru eveniment, au putut asista la demonstrații ale reprezentanților ISU Prahova.

Mai mult decât atât, cei mici au putut vedea cu ce este dotată o autospecială ISU, sau cum funcționează scările de intervenție. Sunetele care dominau peisajul arătau clar că cei mici erau foarte interesați de modul de acționare a semnalelor acustice, dar și de cum funcționează cele luminoase.

Foarte important a fost cursul de acordare a primului ajutor în caz de stop cardio-respirator. Cu ajutorul manechinelor, cei interesați au putut simula masajul cardiac.

Mulți copii au dorit să vadă cum sunt acționate furtunele de apă, așa că au fost invitați să le încerce cu propriile mânuțe, bineînțeles sub supravegherea persoanelor avizate.

Reprezentanți ai ISU Prahova, s-au aflat sâmbătă, timp de câteva ore, în parcarea mall-ului ploieștean și au stat de vorbă cu toți cei interesați de activitatea lor. Copii, părinți și bunici se opreau și asistau la demonstrațiile de acolo. Ziua Pompierilor din România se sărbătorește în fiecare an pe data de 13 septembrie.