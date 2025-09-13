Dronă rusească interceptată în spațiul aerian al României

O dronă rusească a intrat, sâmbătă după-amiază, pe spaţiul aerian al României, în zona Chilia Veche, în timpul unui atac al Moscovei asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. ISU Tulcea a emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului, avertizând asupra riscului de cădere a unor obiecte și a recomandat adăpostirea în locuri sigure timp de 90 de minute.

- Publicitate -

Drona a fost interceptată de autorități, în spațiul aerian național, sâmbătă seară. 2 aeronave de luptă au urmărit drona până în apropiere de localitatea Chilia Veche, din Delta Dunării, după care a dispărut de pe radar, a transmis MApN.

„2 aeronave de luptă F 16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre”, a transmis MApN.

„La ora 18.12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F 16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o pănă la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar”, au mai adăugat reprezentanții Ministerului.

Auto-moto Instalarea celor 400 de radare fixe în România se amână Proiectul prin care Guvernul urma să instaleze 400 de radare fixe pe principalele drumuri naționale din România se amână pentru o perioadă nedeterminată. Investiția...

- Publicitate -

„Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. În momentul emiterii comunicatului situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer”, a mai precizat MApN.

Autoritățile au subliniat că „teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse”.