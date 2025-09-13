- Publicitate -
sursa foto -ziarul Bursa

Dronă rusească interceptată în spațiul aerian al României

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

O dronă rusească a intrat, sâmbătă după-amiază, pe  spaţiul aerian al României, în zona Chilia Veche, în timpul unui atac al Moscovei asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. ISU Tulcea a emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului, avertizând asupra riscului de cădere a unor obiecte și a recomandat adăpostirea în locuri sigure timp de 90 de minute.

- Publicitate -

Drona a fost interceptată de autorități, în spațiul aerian național, sâmbătă seară. 2 aeronave de luptă au urmărit drona până în apropiere de localitatea Chilia Veche, din Delta Dunării, după care a dispărut de pe radar, a transmis MApN.

„2 aeronave de luptă F 16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre”, a transmis  MApN.

„La ora 18.12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F 16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o pănă la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar”, au mai adăugat reprezentanții Ministerului.

Auto-moto

Instalarea celor 400 de radare fixe în România se amână

Proiectul prin care Guvernul urma să instaleze 400 de radare fixe pe principalele drumuri naționale din România se amână pentru o perioadă nedeterminată. Investiția...
- Publicitate -

„Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. În momentul emiterii comunicatului situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer”, a mai precizat MApN.

Autoritățile au  subliniat că „teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse”.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
Exclusiv

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

0
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...
Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

4
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

2
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...
Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
- Publicitate -

Știri noi

Travel&Lifestyle

Thassos s-a „manelizat”. Acceptăm sau schimbăm destinația

0
Insula grecească Thassos este o destinație care atrage an...
IT&C

Știri false: Cum să le recunoști eficient

0
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...
Eveniment

Accident pe DN1B. Vinovat ar fi un șofer de 75 de ani

0
Accident, sâmbătă după amiază, pe DN1B, în localitatea Valea...
Național

Exercițiu militar NATO în România. Nu începe războiul!

0
Radu Hossu, corespondent de război în Ucraina și decorat...
Eveniment

Doi polițiști și un jandarm au salvat o tânără din Ploiești care a vrut să se sinucidă

0
Incident cu final fericit, astăzi, la Ploiești. Doi polițiști...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Accident pe DN1B. Vinovat ar fi un șofer de 75 de ani

Luiza Toboc -
Accident, sâmbătă după amiază, pe DN1B, în localitatea Valea...

Doi polițiști și un jandarm au salvat o tânără din Ploiești care a vrut să se sinucidă

Marius Nica -
Incident cu final fericit, astăzi, la Ploiești. Doi polițiști...

Accident pe DN 1B, la Albești Paleologu

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs, sâmbătă, 13 septembrie, în...

Bătaie cu topoare și bâte, în Craiova. Un bărbat a murit

Luiza Toboc -
Scene şocante, de o duritate extremă, au fost surprinse...
- Publicitate -

Bicicliști şi utilizatori de trotinete electrice, amendați

Luiza Toboc -
Polițiștii prahoveni au aplicat  peste 250 de sancțiuni contravenționale,...

Ziua Pompierilor 2025: Expoziție a tehnicii de intervenție în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Ziua Pompierilor este sărbătorită astăzi, 13 septembrie. Se împlinesc...

Snopiți în bătaie de vecini, la Mănești. Motivul, muzica la maximum

Ștefan Vlăsceanu -
Doi bărbați din comuna Mănești, sat Băltița, au ajuns...

Ploi astăzi în Prahova. Județul este sub cod galben

Ștefan Vlăsceanu -
Meteorologii au emis vineri dimineață o atenționare de tip...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean