Dronă rusească interceptată în spațiul aerian al României

O dronă rusească a intrat, sâmbătă după-amiază, pe spaţiul aerian al României, în zona Chilia Veche, în timpul unui atac al Moscovei asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. ISU Tulcea a emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului, avertizând asupra riscului de cădere a unor obiecte și a recomandat adăpostirea în locuri sigure timp de 90 de minute.
Drona a fost interceptată de autorități, în spațiul aerian național, sâmbătă seară. 2 aeronave de luptă au urmărit drona până în apropiere de localitatea Chilia Veche, din Delta Dunării, după care a dispărut de pe radar, a transmis MApN.
„2 aeronave de luptă F 16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre”, a transmis MApN.
„La ora 18.12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F 16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o pănă la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar”, au mai adăugat reprezentanții Ministerului.
„Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. În momentul emiterii comunicatului situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer”, a mai precizat MApN.
Autoritățile au subliniat că „teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse”.