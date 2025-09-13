- Publicitate -

Bătaie cu topoare și bâte, în Craiova. Un bărbat a murit

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

Scene şocante, de o duritate extremă, au fost surprinse în Craiova, sâmbătă dimineață. Un bărbat a murit și alții au fost răniți, după ce mai mulți tineri s-au luat la bătaie cu bâte și topoare  în plină stradă. Scandalul ar fi apărut după o șicanare în trafic.

- Publicitate -

„În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane.

La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului.  La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște.

În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor.

Eveniment

Ziua Pompierilor 2025: Expoziție a tehnicii de intervenție în Ploiești

Ziua Pompierilor este sărbătorită astăzi, 13 septembrie. Se împlinesc 177 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, când 166 de ostași pompieri conduși...
- Publicitate -

Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Dolj.

Sindicatul Europol a reacționat: „Le transmitem guvernanților și politicienilor care pregătesc pachetul 3 de măsuri fiscale: orice compromis, orice tăiere, orice comasare în structurile MAI înseamnă vieți pierdute”.

„În urmă cu puțin timp pe străzile din Craiova: un bărbat zace pe asfalt într-o baltă de sânge, fără suflare.

- Publicitate -

Zeci de persoane, aflate în mai multe autoturisme, s-au încăierat în plină stradă. După ce au coborât, au folosit bâte, topoare, macete, cuțite și alte arme albe. Confruntarea s-a încheiat tragic: până în acest moment a fost confirmat un deces.

Acest episod arată, încă o dată, că siguranța cetățenilor este pusă în pericol direct de lipsa de resurse, de personal și de capacitate de intervenție a Ministerului Afacerilor Interne.

Le transmitem guvernanților și politicienilor care pregătesc pachetul 3 de măsuri fiscale: orice compromis, orice tăiere, orice comasare în structurile MAI înseamnă vieți pierdute! Siguranța oamenilor nu poate fi negociată și nu trebuie tratată ca o cifră într-un tabel de austeritate”, este mesajul integral al celor de la Europol.

Eveniment

Dronă rusească interceptată în spațiul aerian al României

O dronă rusească a intrat, sâmbătă după-amiază, pe  spaţiul aerian al României, în zona Chilia Veche, în timpul unui atac al Moscovei asupra infrastructurii...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

1 COMENTARIU

  1. Pai guvernul a modificat acum.o luna legea ptr deținere de petarde ,in loc sa modifice legea ptr deținere de arme minim 3 ani , ptr bătăile in strada minim 5 ani si sa vedeți cum se potolesc, dar na fiecare de ce îi arde.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
Exclusiv

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

0
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...
Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

4
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

2
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...
Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Dronă rusească interceptată în spațiul aerian al României

0
O dronă rusească a intrat, sâmbătă după-amiază, pe  spaţiul...
Travel&Lifestyle

Thassos s-a „manelizat”. Acceptăm sau schimbăm destinația

0
Insula grecească Thassos este o destinație care atrage an...
IT&C

Știri false: Cum să le recunoști eficient

0
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...
Eveniment

Accident pe DN1B. Vinovat ar fi un șofer de 75 de ani

0
Accident, sâmbătă după amiază, pe DN1B, în localitatea Valea...
Național

Exercițiu militar NATO în România. Nu începe războiul!

0
Radu Hossu, corespondent de război în Ucraina și decorat...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Dronă rusească interceptată în spațiul aerian al României

Luiza Toboc -
O dronă rusească a intrat, sâmbătă după-amiază, pe  spaţiul...

Accident pe DN1B. Vinovat ar fi un șofer de 75 de ani

Luiza Toboc -
Accident, sâmbătă după amiază, pe DN1B, în localitatea Valea...

Doi polițiști și un jandarm au salvat o tânără din Ploiești care a vrut să se sinucidă

Marius Nica -
Incident cu final fericit, astăzi, la Ploiești. Doi polițiști...

Accident pe DN 1B, la Albești Paleologu

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs, sâmbătă, 13 septembrie, în...
- Publicitate -

Bicicliști şi utilizatori de trotinete electrice, amendați

Luiza Toboc -
Polițiștii prahoveni au aplicat  peste 250 de sancțiuni contravenționale,...

Ziua Pompierilor 2025: Expoziție a tehnicii de intervenție în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Ziua Pompierilor este sărbătorită astăzi, 13 septembrie. Se împlinesc...

Snopiți în bătaie de vecini, la Mănești. Motivul, muzica la maximum

Ștefan Vlăsceanu -
Doi bărbați din comuna Mănești, sat Băltița, au ajuns...

Ploi astăzi în Prahova. Județul este sub cod galben

Ștefan Vlăsceanu -
Meteorologii au emis vineri dimineață o atenționare de tip...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean