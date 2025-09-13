Bătaie cu topoare și bâte, în Craiova. Un bărbat a murit

Scene şocante, de o duritate extremă, au fost surprinse în Craiova, sâmbătă dimineață. Un bărbat a murit și alții au fost răniți, după ce mai mulți tineri s-au luat la bătaie cu bâte și topoare în plină stradă. Scandalul ar fi apărut după o șicanare în trafic.

„În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane.

La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște.

În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor.

Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Dolj.

Sindicatul Europol a reacționat: „Le transmitem guvernanților și politicienilor care pregătesc pachetul 3 de măsuri fiscale: orice compromis, orice tăiere, orice comasare în structurile MAI înseamnă vieți pierdute”.

„În urmă cu puțin timp pe străzile din Craiova: un bărbat zace pe asfalt într-o baltă de sânge, fără suflare.

Zeci de persoane, aflate în mai multe autoturisme, s-au încăierat în plină stradă. După ce au coborât, au folosit bâte, topoare, macete, cuțite și alte arme albe. Confruntarea s-a încheiat tragic: până în acest moment a fost confirmat un deces.

Acest episod arată, încă o dată, că siguranța cetățenilor este pusă în pericol direct de lipsa de resurse, de personal și de capacitate de intervenție a Ministerului Afacerilor Interne.

Le transmitem guvernanților și politicienilor care pregătesc pachetul 3 de măsuri fiscale: orice compromis, orice tăiere, orice comasare în structurile MAI înseamnă vieți pierdute! Siguranța oamenilor nu poate fi negociată și nu trebuie tratată ca o cifră într-un tabel de austeritate”, este mesajul integral al celor de la Europol.

